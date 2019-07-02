Рост платы за ЖКУ в Челябинске превысит предельный индекс почти на 2%

Челябинск включили в число 10 миллионников, где фактический рост платы превысит предел по жилищно-коммунальным услугам.

Рост тарифов с 1 июля 2019 года проанализировали в Институте проблем естественных монополий (ИПЕМ). Исследователи выяснили, насколько решения региональных тарифных органов соответствуют пределам, установленным на федеральном уровне. Основными особенностями тарифной кампании в 2019 году стали дополнительная индексация тарифов из-за роста НДС и выделение обращения с мусором как отдельной коммунальной услуги.

Исследователи провели анализ роста платы в двух вариантах — только за коммунальные услуги и за ЖКУ в совокупности, включая также обращение с ТКО, содержание жилья и капремонт. В первом случае в Челябинске превышения над предельной цифрой нет — показатель по индексу и фактическому приросту составляет 3,7%. Другая ситуация при совокупном платеже — увеличение составляет 1,7%, а фактический прирост в целом — 5,4% (индекс платы — 3,7%, фактический прирост, по данным ИПЕМ, — 5,4%). Всего рост стоимости коммунальных услуг во второй половине 2019 года превысит предельные индексы в 10 городах-миллионниках из 15.

«Подобное несоответствие темпов роста платы за коммунальные услуги и ЖКУ в совокупности связано с эффектом «мусорной реформы». Хотя после выделения услуги по обращению с ТКО в отдельную коммунальную услугу плата за содержание жилья и сократилась в 13 городах из 1536, но этот эффект был с излишком компенсирован вводом платы за обращение с ТКО. Однако, в рамках проведенной реформы процесс формирования платы за обращение с ТКО был поставлен под контроль и унифицирован в региональных границах, что позволило ликвидировать случаи экстремально высоких платежей за эту услугу в отдельных случаях», — говорится в исследовании.

В пяти крупнейших городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе и Перми – ИПЕМ подобного превышения не зафиксировал.

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