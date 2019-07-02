С предприятий Челябинской области взыскали около 40 млн зарплатных долгов

02.07.2019 г. 12:23

С предприятий Челябинской области взыскали около 40 млн зарплатных долгов

Приставы вернули работникам нескольких предприятий долги по зарплате за полгода.

 

С января по июнь 2019 года судебные исполнители взыскали с компаний 39 млн рублей. В управлении ФССП по Челябинской области отметили, что в этом году исполнительных документов по зарплатным долгам у них в работе меньше, чем в 2018-м.

 

В зоне особого внимания — должники, в отношении которых возбуждено 20 и более производств о взыскании заработной платы. Сегодня одним из лидеров антирейтинга является златоустовское ОАО «СПМУ №2». В работе у приставов находятся производства на 12 млн рублей. У предприятия арестовали оборудование, мебель, оргтехнику. Также заблокированы счета организации, директора предупредили об уголовной ответственности. Пока удалось взыскать 3 млн рублей.

 

Продолжается работа и по взысканию заработной платы с ЗАО «ИНСИ». Общая задолженность предприятия превышала 4,5 млн рублей. От задержки зарплат пострадали 150 человек. На данный момент приставы взыскали почти половину суммы.

 

    

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