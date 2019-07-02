В Магнитогорске младенец умер по непонятной причине

Фото с сайта sledcom.ru

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 6-месячного мальчика в Магнитогорске.

Тело ребенка, по предварительной информации, обнаружила мать. Все это случилось 1 июля в одном из домов Орджоникидзевского района. Приехавшие на место следователи признаков насильственной смерти не увидели.



В рамках проверки СК устанавливает обстоятельства произошедшего. Тело младенца отправили на судмедэкспертизу, которая позволит выяснить причину смерти, сообщили в управлении СК по Челябинской области.

Фото с сайта sledcom.ru



Все новости за 02.07.2019 г.»