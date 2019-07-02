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В Магнитогорске младенец умер по непонятной причине
02.07.2019 г. 12:19
Фото с сайта sledcom.ru
Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 6-месячного мальчика в Магнитогорске.
Тело ребенка, по предварительной информации, обнаружила мать. Все это случилось 1 июля в одном из домов Орджоникидзевского района. Приехавшие на место следователи признаков насильственной смерти не увидели.
В рамках проверки СК устанавливает обстоятельства произошедшего. Тело младенца отправили на судмедэкспертизу, которая позволит выяснить причину смерти, сообщили в управлении СК по Челябинской области.
Фото с сайта sledcom.ru
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