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Прокуратура и минэкологии региона проводят проверку по факту слива сточных вод в озеро Увильды
02.07.2019 г. 12:14
Общественники зафиксировали слив грязных вод в озеро Увильды.
Зловонный ручей обнаружили рядом с санаторием «Увильды» активисты ОНФ. Общественники предположили, что он берет начало от очистных сооружений. Коричневая вода стекала под дорогой в озеро Увильды, рассказал корреспонденту «Челябинского эха» эксперт ОНФ Виталий Вороной.
«Остановились у дороги и обратили внимание на ручей с коричневой пеной, который под дорогой бежал в Увильды. Через неделю пригласили прокуратуру, минэкологии, Росприроднадзор и представителей санатория «Увильды». Приехали туда, ручей уже был поменьше, чище и без пены. Заехали на очистные, посмотрели. В разговоре выяснилось, что в пиковые моменты, когда летом люди приезжают, много отдыхающих, у них очистные не справляются. Но я думаю, что не только в пиковые, потому что все равно присутствовал определенный запах. Им там не хватает какого-то количества денег для того, чтобы увеличить мощности этих очистных», — прокомментировал Виталий Вороной.
После обращений активистов ОНФ прокуратура и министерство экологии начали проверку. Сотрудники минэкологии отобрали пробы сточных вод.
Активисты предложили организовать круглый стол для обсуждения проблемы. На мероприятии планируют обсудить вопрос модернизации очистных сооружений. «Видимо, будем обращаться к исполнительной власти, чтобы выделили на это деньги. Эти очистные обслуживают не только санаторий, но и поселок», — отметил Виталий Вороной.
Фото с сайта onf.ru
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