Счетная палата включила Челябинскую область в тройку регионов с наибольшим числом бюджетных недостроев

Фото с сайта pixabay.com

Счетная палата проанализировала все текущие государственные стройки России.

Результаты мониторинга опубликовала газета РБК. По данным ведомств, за счет федерального и региональных бюджетов в России строится свыше 62 тыс. объектов — это, в частности, школы, детсады, транспортная и коммунальная инфраструктура. На 4,3 тыс. объектов работы не ведутся более полугода и, возможно, никогда не возобновятся, говорят в Счетной палате. В такие стройки вложили 260 млрд рублей.

Разместить информацию о незавершенных объектах в открытом доступе согласились не все региональные администрации и федеральные ведомства. Среди субъектов, по которым такие данные есть, лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ. Челябинская область — на втором месте. Здесь работы более полугода не ведутся на 167 стройках, в которые вложены почти 15 млрд рублей.

Среди федеральных ведомств по количеству недостроев лидируют МЧС и Росавиация. Подробности о незавершенных объектах в Счетной палате не раскрывают, поясняя, что анализ продолжается. Информацию о конкретных недостроях планируют опубликовать осенью. Однако в качестве одного их характерных примеров государственных недостроев издание приводит метрополитен в Омске.

Предложения по сокращению количества недостроев и вовлечению их в хозяйственный оборот — одно из приоритетных направлений работы Счетной палаты, пояснили там РБК причины проведения мониторинга.

Фото с сайта pixabay.com



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