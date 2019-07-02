В Челябинской области 5-летнюю девочку ударило током в трансформаторной будке

Фото с сайта sledcom.ru

Следственный комитет проводит проверку после того, как ребенка ударило током в Кусинском районе.

Все произошло вечером в понедельник, 1 июля, в поселке Магнитка. По предварительным данным, 5-летняя девочка играла с подругой недалеко от трансформаторной подстанции. Ребенку удалось попасть внутрь будки, там девочку ударило током.

Следственный комитет проводит проверку. Специалисты устанавливают обстоятельства получения электротравмы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

Фото с сайта sledcom.ru

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