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Кандидат в губернаторы Челябинской области требует запретить РПЦ из-за невнимания к букве «ё»
02.07.2019 г. 10:39
Самовыдвиженец Андрей Аюпов направил письмо генпрокурору Юрию Чайке с требованием запретить деятельность Русской православной церкви.
В письме говорится, что запретить нужно не только РПЦ, но и другие традиционные религии, которые автор обращения считает «темными». Выдержку из письма опубликовала газета «Ъ-Южный Урал». Там говорится, что РПЦ манипулирует россиянами, не используя в проповедях «ё». Эту букву Андрей Аюпов считает «звездной».
«Злостное неупотребление буквы «ё» религиозной организацией РПЦ (христианство) на территории РФ – России, к примеру, употребление слова «сестры» вместо «сёстры», формирует в умах граждан мозгодробильный текст темноты и мрака безграмотности без применения звездной буквы «ё», без родовых букв русской азбуки как в написании, так и в своем говорении», — цитирует издание текст письма Андрея Аюпова.
Ранее он также направлял обращение врио губернатора Алексею Текслеру с просьбой запретить строить православные церкви на Южном Урале. Аюпов участвует в предвыборной губернаторской кампании как самовыдвиженец. Он является предпринимателем, руководит фирмой «Промконструкция-О».
Фото с сайта www.iksrf74.uu.ru
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