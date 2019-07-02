Бывший директор «Трактора» Иван Сеничев возглавил Магнитогорский молочный комбинат

Фото с сайта hctraktor.org

Экс-заместитель губернатора Челябинской области и бывший директор ХК «Трактор» Иван Сеничев нашел работу.

С 24 июня он назначен директором Магнитогорского молочного комбината, пишет Znak.com. Предприятие является филиалом АО ГК «Российское молоко».

«Прежний директор Игорь Столяров тоже остался работать, но на другой должности. Сейчас он операционный директор», — рассказали интернет-газете в пресс-службе комбината.

Магнитогорский молочный комбинат — одно из старейших предприятий города, работающее с 1932 года. В состав группы компаний «Российское молоко», выпускающей продукцию под брендом «Первый вкус», он вошел около 10 лет назад.

Иван Сеничев покинул пост директора хоккейного клуба «Трактор» весной 2019 года, когда Челябинскую область возглавил Алексей Текслер.







Фото с сайта hctraktor.org



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