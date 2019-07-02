В поселке рядом с озером, где отдыхает много южноуральцев, объявили карантин по бешенству

Фото с сайта univet.ru

На территории Аргаяшского района нашли очаги распространения бешенства.

Карантин объявили в поселке Аргази. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте областного правительства в понедельник, 1 июля. На территории поселка запретили выставки кошек и собак, продажу животных и их вывоз за пределы населенного пункта.

Кроме того, угрожаемой зоной по бешенству объявили соседнюю деревню Чишма. Региональному минсельхозу поручили разработать план профилактических и ликвидационных мероприятий.

Фото с сайта univet.ru

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