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В поселке рядом с озером, где отдыхает много южноуральцев, объявили карантин по бешенству
02.07.2019 г. 09:03
Фото с сайта univet.ru
На территории Аргаяшского района нашли очаги распространения бешенства.
Карантин объявили в поселке Аргази. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте областного правительства в понедельник, 1 июля. На территории поселка запретили выставки кошек и собак, продажу животных и их вывоз за пределы населенного пункта.
Кроме того, угрожаемой зоной по бешенству объявили соседнюю деревню Чишма. Региональному минсельхозу поручили разработать план профилактических и ликвидационных мероприятий.
Фото с сайта univet.ru
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