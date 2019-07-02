На «Иннопроме» обсудят перспективы агломерации «Екатеринбург—Челябинск»

Фото с сайта cheladmin.ru

Перспективы формирования агломерации на Урале обсудят во время международной промышленной выставки.

Одна из панельных дискуссий на форуме «Иннопром-2019» будет на тему «Формирование агломераций как инструмент развития регионов». Она состоится в первый день выставки — 8 июля с 10:00 до 11:15 на стенде Свердловской области. Обсуждение перспектив создания агломерации «Екатеринбург-Челябинск» станет главной темой этой встречи, сообщает агентство «УралБизнесКонсалтинг» со ссылкой на пресс-службу хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль».

Участие в панельной дискуссии примут представители хозпартнерства и Центра стратегических разработок, вице-губернатор Свердловской области, начальник Свердловской железной дороги. Сам «Иннопром» продлится до 11 июля.

Создание агломерации активно обсуждается последние несколько лет. Екатеринбург и Челябинск — это наиболее близко расположенные города-миллионники в стране. При их объединении может быть сформирован третий по величине центр экономического роста после Москвы и Санкт-Петербурга, отмечает издание. Создание агломерации тесно связано со строительством высокоскоростной магистрали, которая сократит время в дороге между двумя городами примерно до часа.

Фото с сайта cheladmin.ru

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