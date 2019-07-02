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В продукции южноуральской компании «Ситно» обнаружили возбудителя листериоза
02.07.2019 г. 08:36
Россельхознадзор прекратил действие трех деклараций о соответствии на продукцию «Нагайбакского птицеводческого комплекса».
В рамках пищевого мониторинга сотрудники Россельхознадзора в Екатеринбурге, Калуге и Омске отобрали три вида продукции птицефабрики: замороженные бедро и печень и охлажденную тушку мяса-бройлера. Во всех образцах эксперты обнаружили бактерии листерии, которые являются возбудителями опасного заболевания — листериоза.
Предприятие поставили на усиленный лабораторный контроль, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. Кроме того, Россельхознадзор отозвал три декларации о соответствии на продукцию птицефабрики. «Нагайбакский птицеводческий комплекс» входит в структуру компании «Ситно».
Фото с сайта pixabay.com
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