В продукции южноуральской компании «Ситно» обнаружили возбудителя листериоза

Фото с сайта pixabay.com

Россельхознадзор прекратил действие трех деклараций о соответствии на продукцию «Нагайбакского птицеводческого комплекса».

В рамках пищевого мониторинга сотрудники Россельхознадзора в Екатеринбурге, Калуге и Омске отобрали три вида продукции птицефабрики: замороженные бедро и печень и охлажденную тушку мяса-бройлера. Во всех образцах эксперты обнаружили бактерии листерии, которые являются возбудителями опасного заболевания — листериоза.

Предприятие поставили на усиленный лабораторный контроль, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. Кроме того, Россельхознадзор отозвал три декларации о соответствии на продукцию птицефабрики. «Нагайбакский птицеводческий комплекс» входит в структуру компании «Ситно».

Фото с сайта pixabay.com



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