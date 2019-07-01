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Дорогу к дачному поселку на озере Горьком признали незаконной
01.07.2019 г. 15:57
Общественная палата области инициировала разбирательство по поводу строительства дачного поселка близ озера Горького.
Жалобу подали жители близлежащего к озеру села Хомутинино. На берегу водоема собираются строить коттеджный поселок «Земля мечты». Как рассказал зампред Общественной палаты области Николай Дейнеко, минэкологии установило, что дорога к участкам построена незаконно, как и опоры ЛЭП для будущего поселка. По его словам, в ходе инспекции у активистов возникли претензии и к правомерности выделения земли под застройку.
«Там много вопросов к этому поселку, не только по дороге, но и по водоохранной зоне, например. Вплоть до того, что сначала дали разрешение на строительство, а сейчас приводят в соответствие документы, это неправильно, мы считаем. Позиция жителей Хомутинино такова, что сначала нужно это постановление отменить, привести все в порядок и только потом выделить землю. У нас как всегда наоборот: сначала разрешили, начали продавать участки, а потом оказалось, что есть несоответствия закону. Мы когда оттуда уехали, у нас вопросов осталось больше, чем ответов», — прокомментировал Николай Дейнеко.
Общественники обратились в прокуратуру и минэкологии. Надзорные органы проверят, как проходили процедуры согласования и публичные слушания по строительству объектов. На берегу озера Горького планируют возвести около 500 домов. При этом проблемы с водозабором и канализацией в дачном поселке до сих пор не решены, что создает экологическую угрозу уникальному водоему, который за последние годы и так значительно обмелел.
Фото с сайта www.mineco174.ru
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