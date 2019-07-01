На благоустройство набережной реки Миасс потратят более 600 млн рублей

Фото с сайта cheladmin.ru

Власти Челябинска рассказали, как будет проходить благоустройство набережной реки Миасс.



Реконструкция набережной будет проходить на нескольких участках. Об этом сообщила врио главы Челябинска Наталья Котова. По ее словам, сейчас проводится экспертиза проектно-сметных работ по отрезку от Свердловского проспекта до улицы Кирова. Предварительная стоимость благоустройства набережной составляет 619 млн рублей, добавила она.



«Проводили переговоры по Саду камней, чтобы все реконструировали в одном стиле. Участок от филармонии до сквера искусств сейчас находится в экспертизе. Ждем ее заключения. Надеемся на получение сметы по сумме. Затем будет объявлен аукцион на реконструкцию этой набережной. Есть еще два участка: продолжение от Сквера искусств до конгресс-холла и другая сторона набережной на противоположном берегу. Эти участки будут благоустраиваться за счет государственного учреждения, которое занимается строительством конгресс-холла», — отметила Наталья Котова.



Также планируется благоустройство участков от Свердловского проспекта в сторону ТРК «Родник». Их будут реконструировать по программам «Комфортная городская среда» или «Реальные дела». Работы должны завершиться к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске летом 2020 года.



На набережной за историческим музеем уложат гранитные плиты, камнем облицуют и парапет, установят скамейки и освещение. В Сквере искусств планируют расположить арт-объекты, открытую сцену-эстраду и детские площадки.

Фото с сайта cheladmin.ru

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