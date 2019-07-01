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В Челябинске пройдет бесплатный бизнес-семинар для предпринимателей «Успешный старт в eCommerce»
01.07.2019 г. 15:26
Представителей челябинского бизнеса 4 июля приглашают на бесплатный семинар.
Мероприятие будет полезно действующим предпринимателям в электронной торговле, интернет-магазинам, планирующим начать свое дело, а также офлайн-бизнесу, который хотел бы выходить в онлайн.
Темы мероприятия:
— как автоматизировать продвижение и продажи в интернете
— современные рекламные возможности
— логистика и доставка товаров
— использование маркет-плейсов для продвижения
— как соответствовать требованиям законодательства, продавая в интернете
— и кое что еще
Мероприятие БЕСПЛАТНОЕ при предварительной регистрации.
4 июля с 9:30 до 17:00. Отель Radisson Blu, Челябинск, ул. Труда 179.
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