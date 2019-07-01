В Челябинске пройдет бесплатный бизнес-семинар для предпринимателей «Успешный старт в eCommerce»

01.07.2019 г. 15:26

В Челябинске пройдет бесплатный бизнес-семинар для предпринимателей «Успешный старт в eCommerce»

Представителей челябинского бизнеса 4 июля приглашают на бесплатный семинар.

 

Мероприятие будет полезно действующим предпринимателям в электронной торговле, интернет-магазинам, планирующим начать свое дело, а также офлайн-бизнесу, который хотел бы выходить в онлайн.

 

Темы мероприятия:

— как автоматизировать продвижение и продажи в интернете
 современные рекламные возможности
 логистика и доставка товаров
 использование маркет-плейсов для продвижения
 как соответствовать требованиям законодательства, продавая в интернете
 и кое что еще

 

 

 

Мероприятие БЕСПЛАТНОЕ при предварительной регистрации.

 

4 июля с 9:30 до 17:00. Отель Radisson Blu, Челябинск, ул. Труда 179.

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