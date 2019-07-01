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Качество вместо количества: Наталья Котова поменяла формат еженедельных аппаратных совещаний в мэрии
01.07.2019 г. 15:35
Врио главы Челябинска поменяла порядок отчетности чиновников мэрии.
В понедельник, 1 июля, аппаратное совещание прошло по новому сценарию. Пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов в своем телеграм-канале отметил, что число докладчиков уменьшилось, но их отчеты стали куда подробнее, чем раньше. «Количеству Наталья Петровна предпочла качество. Отмахнуться фразой «у нас все в плановом режиме» с Котовой не прокатит. Заместители главы больше не молчат», — написал он. Также он подчеркнул, что врио главы города дотошно вникает в самые мелкие детали городского хозяйства.
Наталью Котову назначили исполняющей обязанности мэра 24 июня, после того, как ушел в отставку Владимир Елистратов. До этого она почти десять лет была первым заместителем главы города.
Фото с сайта cheladmin.ru
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