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Алексей Текслер: глава Челябинска должен быть открытым, новым и требовательным
01.07.2019 г. 16:06
Руководитель области Алексей Текслер рассказал, каким должен быть новый мэр Челябинска.
В интервью 74.ru Алексей Текслер заявил, что глава города должен быть открытым, новым и требовательным. «Под словом «новый» я имею в виду не просто фамилию, а отношение к работе. Надо быть открытым, не чураться общаться с людьми. Этого точно не хватало последним мэрам. Мне кажется, в городе заждались главу, который будет доступным», — пояснил он.
По мнению Алексея Текслера, новому главе необходимо начать наводить порядок во дворах и на дорогах, а также в работе администрации. «Региональные столицы должны выглядеть все-таки совершенно по-другому. Я на позиции первого замминистра объездил всю страну, мне есть с чем сравнивать. Я поэтому совершенно точно могу сказать, что лоска Челябинску не хватает», — цитирует издание главу региона.
Депутат городской думы Дмитрий Довженко считает, что одна из первоочередных задач Натальи Котовой на посту врио главы Челябинска — смена команды.
«Я озвучу мнение своего коллеги, с которым я абсолютно согласен. Он пожелал Наталье Котовой только одно — не бояться менять людей. Мое мнение, что глава города — это новый взгляд, новые подходы и требования, но вопрос не в главе города. Вопрос в том, кто будет исполнять ее команды, готовить технические решения и доклады. Вот об этой группе людей надо говорить. Ну не будет глава города каждый день сама писать технические требования или выписывать штрафы. Нет у нее на это времени», — уверен Дмитрий Довженко.
Наталья Котова была назначена врио главы Челябинска 24 июня. В этот день депутаты приняли отставку прежнего мэра Владимира Елистратова.
Фото с сайта vnnews.ru
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