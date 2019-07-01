Валерий Гартунг принял предложение Алексея Текслера войти в сенаторскую тройку

Фото с сайта www.spravedlivo.ru

Депутат Госдумы Валерий Гартунг рассказал, почему отказался от участия в выборах губернатора Челябинской области.

В эфире программы «Разбор полетов» на «Челябинском эхе» лидер южноуральских эсеров сообщил, что согласен войти в число кандидатов в сенаторы от врио губернатора Алексея Текслера. По словам Гартунга, если он станет членом Совета Федерации, это поможет продвигать инициативы партии «Справедливая Россия». Среди них развитие экономического потенциала региона, привлечение инвестиций в социальную инфраструктуру. Что касается выдвижения на выборы губернатора самого Валерия Гартунга, то такое решение могло нарушить некоторые договоренности, сказал депутат.

«Смотрите, какая логика. Если вы предлагаете кандидату в губернаторы: «Вы готовы нашу программу реализовать?». Он говорит, что готов. А потом мы ему скажем: «Извините, но мы вас не поддержим». Ну тогда зачем было предлагать? Поэтому мы естественно его поддержали и будем все делать для реализации программы, заявленной врио губернатора», — пояснил Валерий Гартунг.

В понедельник, 1 июля, Алексей Текслер назвал Валерия Гартунга одним из трех кандидатов на кресло сенатора в случае своей победы на выборах губернатора. Два других претендента — региональный омбудсмен Маргарита Павлова и спикер Заксобрания, руководитель регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш. Эта партия, как и «Справедливая Россия» объявили, что поддержат врио губернатора на выборах.

Фото с сайта www.spravedlivo.ru

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