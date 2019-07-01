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Синоптики прогнозируют сильные дожди с грозами в Челябинской области
01.07.2019 г. 14:28
МЧС объявило экстренное предупреждение на Южном Урале из-за дождей.
По данным синоптиков, во вторник и среду, 2 и 3 июля, в отдельных районах области ожидаются сильные и очень сильные дожди, местами грозы. Из-за этого повысится риск возникновения ЧС из-за аварий на объектах и линиях энергосистем, предупредили в пресс-центре управления МЧС по Челябинской области. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.
При ливнях южноуральцам рекомендуют воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаться в квартире или на работе. На улице не следует спускаться в подземные переходы, лучше укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. Автомобилистов просят не пытаться проезжать подтопленные участки. «Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень», — говорится в рекомендациях МЧС.
Во время грозы просят не забывать закрывать в домах окна и двери, выключать электроприборы. В это время опасно разговаривать по телефону, подходить к электропроводке, водостокам с крыш, антеннам, стоять рядом с окном, добавили в ведомстве. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо позвонить по телефонам «101» или «112».
Фото с сайта pixabay.com
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