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Челябинская область вошла в тройку популярных у любителей метеоритов регионов
01.07.2019 г. 14:48
Фото с сайта chelmuseum.ru
Сервис Tvil.ru ко Дню астероида выяснил, в какие регионы страны любят приезжать любители метеоритов.
Самым интересным признали Красноярский край, где в июне 1908 года упал Тунгусский метеорит. На втором месте Иркутская область. В 2002 году в небе над регионом взорвался Витимский метеорит.
Замыкает тройку Челябинская область. Метеорит взорвался в атмосфере над Южным Уралом и упал в озеро Чебаркуль 15 февраля 2013 года. Из-за сильного толчка и ударной волны в некоторых зданиях выбило стекла.
Четвертое место заняла Башкирия и Стерлитамакский метеорит. На пятую строчку аналитики поместили Татарстан, где находится Карлинский метеоритный кратер.
Фото с сайта chelmuseum.ru
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