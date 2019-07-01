Алексей Текслер вручил дипломы выпускникам ЮУрГУ

Фото с сайта gubernator74.ru

Руководитель области Алексей Текслер принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам Южно-Уральского государственного университета.

Церемония вручения дипломов прошла в субботу, 29 июня. На мероприятии Алексей Текслер пригласил выпускников к участию в проекте «Команда Челябинской области».

«У многих за плечами уже реальные дела, проекты. Кто-то уже руководит отделами, подразделениями. Я им пожелал удачи, пригласил в команду. Я дал старт новому кадровому проекту в Челябинской области. Ребята полностью соответствуют тем критериям, чтобы прийти, отобраться и пойти работать на благо нашего региона», — подчеркнул Алексей Текслер.

После церемонии вручения дипломов глава региона спросил у молодых специалистов, чем они теперь планируют заниматься. Выпускник архитектурно-строительного института ЮУрГУ Семен Глушенко сообщил, что хотел бы принять участие в формировании комфортной городской среды.

«С первого курса я работал в различных областях строительства. Был рабочим, прорабом, успел потрудиться на космодроме «Восточный», объекте «Мирный атом». Прошлым летом работал в Бангладеше на международной стройке, там возглавлял студенческий отряд. В Челябинске я бы мечтал сделать классную инфраструктуру для всех, чтобы она была удобной и комфортной. Чтобы людям хотелось здесь жить и развиваться. Надеюсь, этим и буду заниматься, планирую сделать все возможное, чтобы в нашем городе было чисто и красиво», — прокомментировал Семен Глушенко.

Выпускница института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ Анастасия Карионова рассказала о планах по развитию внутреннего туризма.

«В нашей области есть много красивых мест и озер. Люди должны об этом знать, они должны приезжать сюда. Некоторые даже не догадываются, где это находится и как добраться. Нужно это освещать, показывать и приглашать туристов», — считает Анастасия Карионова.

В 2018 году ЮУрГУ отметил 75-летний юбилей. За все время работы вуза из него выпустились 250 тыс. человек.

Фото с сайта gubernator74.ru

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