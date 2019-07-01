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В конце августа мэрия представит новый генплан Челябинска
01.07.2019 г. 13:13
Фото с сайта cheladmin.ru
В администрации Челябинска назначили публичные слушания по новому генеральному плану города.
Мероприятие запланировано на 29 августа, сообщил и. о. вице-мэра по градостроительству Сергей Репринцев. По его словам, проект генплана уже практически готов, контрольные органы представили заключения. Сейчас разработчики устраняют выявленные замечания. С 31 июля проект будут экспонировать в Доме архитектора, также ознакомиться с ним можно будет в районных администрациях.
Фото с сайта cheladmin.ru
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