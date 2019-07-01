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Прокуратура потребовала от властей Челябинска создать более ста новых площадок для мусора
01.07.2019 г. 13:11
В Челябинске прокуратура потребовала принять меры по благоустройству площадок накопления бытовых отходов.
Ведомство во время проверки установило, что в частном секторе города установлено 283 площадки для сбора мусора. Большая часть не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и правилам благоустройства, отметили в пресс-службе областной прокуратуры.
Чтобы создать места для накопления отходов в частном секторе, необходимо выровнять рельеф и сделать подъездные пути. Кроме того, администрация не решила вопрос по финансированию создания и содержания площадок. Надзорный орган указал на потребность в 103 дополнительных площадках для мусора в частном секторе. Врио главы Челябинская Наталье Котовой внесли представление о принятии мер по устранению нарушений.
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