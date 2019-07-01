Срок отключения горячей воды на ЧМЗ продлили с двух недель до месяца

Фото с сайта pixabay.com

В Металлургическом районе перенесли сроки окончания опрессовок.

Работы на теплосетях в северной части района вместо двух недель займут месяц. Как сообщил вице-мэр по ЖКХ Евгений Крехтунов, соответствующую меру санкционировала прокуратура. До середины июля без горячей воды останутся почти 170 домов. Врио главы города Наталья Котова рассказала, что это вынужденный шаг, на который приходится решаться летом, чтобы избежать аварий с отключением тепла зимой.

«Ни для кого не секрет, что самые плохие сети у нас в Металлургическом районе, это все знают. В настоящий момент есть план мероприятий по ремонту, это северная зона, она всегда была самой проблемной. Мы надеемся, что за счет мероприятий на этом этапе нам удастся избежать аварий в зимний период. Иногда некоторые сдвиги по графику имеют место быть, но это все делается ради того, чтобы жители не мерзли зимой», — прокомментировала Наталья Котова.

Очередной этап опрессовок в Челябинске начнется 2 июля. По итогам первых двух без горячей воды остаются более 20 домов города. Ранее в Металлургическом районе прокуратура инициировала разбирательство по срывам сроков испытаний. На организацию «УСТЭК-Челябинск» завели административное дело.

Фото с сайта pixabay.com



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