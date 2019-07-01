В селе Уйском построят физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами

Фото с сайта gubernator74.ru

Глава региона Алексей Текслер принял решение построить в Уйском районе спорткомплекс.

Заявление прозвучало в ходе визита руководителя области в село Уйское в субботу,29 июня. По словам Алексея Текслера строительство физкультурно-оздоровительного комплекса займет два года. Помимо этого, область поможет реконструировать другие спортивные объекты района.

«Отдельно обратил внимание на развитие физкультуры и спорта, ряд решений мы сегодня приняли. Это и начало строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, в нем будут 25-метровый бассейн и бассейн поменьше, тренировочный зал. В 2020 году мы сделаем на сельском стадионе искусственное поле, объект будет очень востребован. Плюс сделаем новое покрытие в ангаре, где находится ледовая арена. Есть решения, возьму на контроль их выполнение», — сказал Алексей Текслер.

Министр спорта Челябинской области Леонид Одер пояснил, что сооружение нового комплекса начнут в октябре после прохождения конкурсных процедур. Основная часть работ намечена на 2021 год.

«Мы разбили проект на три части. Этой осенью земляные работы и фундамент, в следующем году — подведение коммуникаций, возведение металлоконструкций. Основная часть работ придется на 2021 год, за девять месяцев мы должны спорткомплекс закончить. В федеральном бюджете заложено 85 млн рублей на 2021 год, поэтому наша задача — освоить половину средств за полтора года. Сомнений нет, что объект будет готов к 4 кварталу 2021 года», — прокомментировал Леонид Одер.

Жителям Уйского района Алексей Текслер пообещал наращивать поддержку со стороны области, прежде всего — в сфере дорожного строительства и газификации домов.

Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 01.07.2019 г.»