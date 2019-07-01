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Гарантирующим поставщиком электроэнергии в Челябинской области стало ООО «Уралэнергосбыт»
01.07.2019 г. 12:09
Фото с сайта pixabay.com
На Южном Урале сменился гарантпоставщик электроэнергии.
С 1 июля передавать показания счетчиков и платить за электричество нужно будет новой организации — ООО «Уралэнергосбыт». Для физлиц существенно ничего не изменится — их перевели на нового поставщика автоматически, новые квитанции от него южноуральцам придут в августе. Предприятиям предстоит до 10 июля перезаключить договоры с Уралэнергосбытом».
С лета 2018 года обязанности гарантирующего поставщика электроэнергии исполняла «МРСК Урала». Предыдущего поставщика — «Челябэнергосбыт» — лишили этого статуса из-за многомиллиардных долгов. В апреле 2019 года компанию признали банкротом и перевели под внешнее наблюдение, оно продлится до 17 июля.
Фото с сайта pixabay.com
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