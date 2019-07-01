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Челябинскую администрацию ждет кадровая чистка
01.07.2019 г. 12:02
Врио главы Челябинска Наталья Котова анонсировала структурные изменения в мэрии.
Вопрос о необходимости пересмотреть структуру городской администрации врио мэра подняла на аппаратном совещании в понедельник, 1 июля. Наталья Котова уточнила, что кадровые перемены назрели уже давно и их цель — не столько оптимизация работы, сколько анализ деятельности управлений и комитетов.
«Речь идет не столько об оптимизации, сколько об анализе работы структурных подразделений администрации и самого аппарата. То есть, цель одна — повысить эффективность каждого сотрудника, посмотреть, какие назрели изменения, которые нужно сделать для того, чтобы взаимодействие между подразделениями было более оперативным», — прокомментировала Наталья Котова.
По словам Натальи Котовой, кадровые изменения в мэрии она начала с собственной референтуры — сократила три ставки в аппарате главы города и первого заместителя.
Фото с сайта cheladmin.ru
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