Челябинскую администрацию ждет кадровая чистка

Фото с сайта cheladmin.ru

Врио главы Челябинска Наталья Котова анонсировала структурные изменения в мэрии.

Вопрос о необходимости пересмотреть структуру городской администрации врио мэра подняла на аппаратном совещании в понедельник, 1 июля. Наталья Котова уточнила, что кадровые перемены назрели уже давно и их цель — не столько оптимизация работы, сколько анализ деятельности управлений и комитетов.

«Речь идет не столько об оптимизации, сколько об анализе работы структурных подразделений администрации и самого аппарата. То есть, цель одна — повысить эффективность каждого сотрудника, посмотреть, какие назрели изменения, которые нужно сделать для того, чтобы взаимодействие между подразделениями было более оперативным», — прокомментировала Наталья Котова.

По словам Натальи Котовой, кадровые изменения в мэрии она начала с собственной референтуры — сократила три ставки в аппарате главы города и первого заместителя.

Фото с сайта cheladmin.ru

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