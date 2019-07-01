На Южном Урале стартовал проект «Команда Челябинской области»

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Глава региона Алексей Текслер объявил о старте кадрового проекта «Команда Челябинской области».

Алексей Текслер дал старт новому проекту на встрече с участниками конкурса «Лидеры России». Мероприятие прошло в пятницу, 28 июня. Алексей Текслер заявил, что победители проекта «Команда Челябинской области» смогут претендовать на руководящие должности в органах власти.

«Я вижу, что в Челябинской области есть потенциал для решения сложных управленческих задач. Именно для этого я предложил запустить проект «Команда Челябинской области». «Команда Челябинской области» — это открытый и объективный конкурс для современных управленцев, которые хотят реализовать свой потенциал в родной области. Я формирую новую команду, и победителей конкурса мы будем рассматривать для назначения на должности от начальника отдела до заместителя министра», — прокомментировал Алексей Текслер.

Алексей Текслер предложил участникам конкурса «Лидеры России» присоединиться к этому проекту.

«Мы ждем людей, которые готовы посвятить себя развитию нашей области, кто готов воспринимать гослужбу не как источник заработка и способ реализации карьерных амбиций, а как возможность своими руками жизнь в области сделать ярче, а жителей — счастливее. Вселить в них уверенность в завтрашнем дне, сделать так, чтобы к нам хотели переезжать из других регионов. Для финалистов и полуфиналистов конкурса «Лидеры России» будут действовать специальные условия участия в этом конкурсе. Вам надо будет подать заявку и пройти профессиональное интервью, минуя дистанционный этап конкурсного отбора», — рассказал Алексей Текслер.

На встрече присутствовал победитель конкурса «Лидеры России», начальник службы экономики и финансов Южно-Уральской железной дороги Виктор Гневашев. Он отметил, что пока не принял решение об участии в проекте «Команда Челябинской области».

«Надо учитывать те возможности, которые по времени у меня будут. Финалистам конкурса выделили гранты, мы должны пройти обучение. У меня есть профессиональная деятельность, возможно, добавится деятельность на общественных началах, обучение, поэтому я буду смотреть. Конкурс — это интересно, замечательно, нужно и полезно. О своем участии я пока еще не принял решение. Я так понимаю, время подумать еще есть», — констатировал Виктор Гневашев.

Заявки на участие в проекте «Команда Челябинской области» принимаются до 28 июля. Затем пройдет открытый конкурс, состоящий из дистанционного и очного этапов. Участникам будут выставлять баллы, на их основе позже сформируют рейтинг. Лидеры списка станут победителями. Они получат дипломы финалистов и возможность замещения вакантных руководящих должностей.

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

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