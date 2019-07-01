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Власти Челябинска пригрозили расторжением контракта на ремонт подземных переходов
01.07.2019 г. 11:47
Врио главы Челябинска Наталья Котова раскритиковала ход реконструкции подземных переходов в центре города.
Подземные переходы на площади Революции должны отремонтировать до 30 сентября. По словам замглавы Челябинска по социальному развитию Сергея Авдеева, работы могут завершиться раньше. Однако Наталья Котова усомнилась в этом. Она отметила, что не видела активных работ в подземных переходах.
«Сегодня были объяснения по поводу того, что есть скрытые дефекты, которые были обнаружены в ходе ремонтных работ. В настоящий момент все материалы я передала в контрольно-счетную палату, чтобы они посмотрели, как составлялись дефектные ведомости, оценили локальные сметы. После этого будет сделан вывод, насколько правильно был организован аукцион на заключение этих контрактов. Я думаю, после анализа будет расторжение договора, либо подрядчик повысит темп своей работы. То, что происходит сейчас, никого не устраивает. Я думаю, нужна неделя, чтобы разобраться, может, даже несколько дней», — прокомментировала Наталья Котова.
Служебную записку с указанием причин, по которым работы затягиваются, Котовой должны представить к среде. Подземные переходы на площади Революции начали ремонтировать в конце апреля. На работы из областного бюджета выделили 10 млн рублей.
Фото с сайта 74.ru
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