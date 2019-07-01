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Мякуш, Гартунг, Павлова: Алексей Текслер озвучил свою сенаторскую тройку
01.07.2019 г. 11:43
Врио губернатора Челябинской области огласил список своих кандидатов в сенаторы.
Заявление Алексей Текслер сделал в понедельник, 1 июля. В качестве кандидатов в члены Совета Федерации врио губернатора рассматривает спикера Заксобрания Владимира Мякуша, лидера челябинских эсеров, депутата Госдумы Валерия Гартунга и регионального уполномоченного по правам человека Маргариту Павлову. Все трое вместе с Алексеем Текслером посетили детский сад в Чурилово. Там глава региона и объявил о своем решении.
Выдвижение кандидатом в губернаторы трех потенциальных сенаторов — обязательная часть избирательного процесса. Все претенденты должны представить свои списки в избирком до 4 июля. Сейчас членом верхней палаты парламента от губернатора Челябинской области является Ирина Гехт. Срок ее полномочий истекает после выборов 8 сентября. Если Текслера выберут губернатором, он должен будет назвать из объявленной тройки одного человека, который и станет сенатиором. Второго сенатора делегирует Заксобрание — этот пост до 2021 года занимает Олег Цепкин.
Фото с сайта gubernator74.ru
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