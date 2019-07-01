В Челябинской области повысились тарифы на коммунальные услуги

С 1 июля совокупный платеж за коммунальные услуги на Южном Урале вырос на 2%.



Плата за отопление стала больше на 1%, чем та, что была установлена в январе 2019 года. Сумма по горячей воде выросла на 1,5%. За холодную воду южноуральцы теперь будут платить больше на 3,3%, за водоотведение — на 3,9%. Тариф на газ поднялся на 2%, на электричество — на 1,8%.



Власти традиционно субсидируют рост платы за коммунальные услуги для тех жителей, у которых совокупное увеличение оказывается больше установленного. На адресные доплаты могут рассчитывать все, у кого возникло превышение, независимо от суммы доходов.



Предусмотрена и другая мера поддержки: семьи, в которых траты на «коммуналку» превысят 22% от общего дохода, могут обратиться за получением субсидий из бюджета региона. А если речь о многодетных семьях, одиноких матерях и одиноких пенсионерах, то на доплату можно рассчитывать уже в том случае, если расходы на коммунальные услуги оказались на 11% больше дохода.



Документы на оформление адресной субсидии нужно направлять в органы соцзащиты. Также оформить доплату можно через МФЦ или портал госуслуг.

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