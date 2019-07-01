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Жительница Челябинска нашла возле своего дома 1 млн рублей
01.07.2019 г. 11:29
Полиция вернула 1 млн рублей мужчине, который потерял крупную сумму вместе с барсеткой и документами.
Находку жительница Челябинска обнаружила вечером в воскресенье, 30 июня. Возле подъезда лежала барсетка, которую женщина подобрала. Открыв сумку, она увидела там купюры по 5 тыс. рублей и доллары. Общая сумма составляла около 1 млн рублей. Челябинка зашла в расположенный рядом офис кредитной организации, где обо всем рассказала. Затем вместе с сотрудниками банка она обратилась в отдел полиции «Курчатовский». Там начали проверку. Благодаря тому, что в сумке были найдены платежные документы из банка, удалось установить владельца барсетки. Ему вернули деньги и сумку через несколько часов после потери.
Начатую по факту обнаружения сумки проверку полиция завершила, сообщили корреспонденту «Челябинского эха» в пресс-службе УМВД по городу.
Фото с сайта pixabay.com
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