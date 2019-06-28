В Челябинске из продажи изъяли около 3 тонн язя после вспышки описторхоза

Фото с сайта pixabay.com

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора установили источник заражения описторхозом.

Ведомство расследует рост заболеваемости описторхозом среди челябинцев. В июне в городе зарегистрировали 24 таких случая. Все заболевшие указывают на употребление язя. Специалисты Роспотребнадзора проверяют торговые точки и рыбоперерабатывающие цеха.

Предприятиям по производству и продаже рыбы выдали предписания об изъятии товара из оборота. По состоянию на четверг, 27 июня, из оборота изъяли более 2,3 тонн мороженого язя и 615 килограммов готовой продукции, сообщили в пресс-службе ведомства. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 28.06.2019 г.»