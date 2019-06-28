Алексей Текслер встретился с участниками конкурса «Лидеры России»

Фото с сайта лидерыроссии.рф

В Челябинске прошла встреча главы региона и южноуральцев-участников конкурса «Лидеры России».

Мероприятие состоялось в пятницу, 28 июня. Обращаясь к участникам всероссийского конкурса, Алексей Текслер напомнил, что Челябинская область нуждается в молодых квалифицированных специалистах, которые смогут решать множество важных задач. Руководитель области призвал их использовать полученный опыт в интересах родного региона.

«Области нужны талантливые лидеры, инициативные, ответственные управленцы, команда единомышленников. Это позволит реализовать уже начатые проекты и создавать новые. Хотя идея конкурса не предусматривает обязательные карьерные изменения, я убежден, что каждый из вас настроен на дальнейший профессиональный рост. Надеюсь, вы получили хороший опыт, полезные деловые контакты, новые идеи и теперь можете использовать все это в своей деятельности на благо региона», — сказал Алексей Текслер.

Финалист конкурса «Лидеры России» 2018 года Антон Уфимцев подчеркнул, что главный итог участия — развитие себя и своей команды, а также получение качественной обратной связи. О других конкурсантах он отозвался как о сильных и инициативных руководителях, опыт и мнение которых нужно учитывать областным властям.

«Я видел здесь очень сильных людей, сильных руководителей, широко эрудированных, хорошо разбирающихся в разных отраслях. Игнорировать их было бы просто глупо, использовать их опыт в любом случае необходимо. Небесполезно было бы узнать, что это за люди и прислушаться к их мнению», — прокомментировал участник прошлогоднего конкурса Антон Уфимцев.

Заместитель директора ФБУ «Научно-технический центр «Энергобезопасность» Евгений Калиберда отметил, что уровень конкурса ежегодно растет.

«Те, кто прошли этот отсев, — это люди, которые способны решать достаточно серьезного уровня задачи, поэтому да, он, безусловно, полезен. Давайте не будем забывать о том, что куратором конкурса от государства является Сергей Кириенко. Я немножко работал в структурах Росатома, там системы роста, постоянных внутренних отборов и развития персонала очень сильно отработаны. Конечно, на местах эти системы могут где-то профилироваться, но в целом сам подход очень правильный. Уровень подговки конкурса «Лидеры России» был высок изначально. Второй год, я два раза подряд участвую, еще больше вырос. Очень серьезное мероприятие по подготовке и уровню участников», — прокомментировал Евгений Калиберда.

В конкурсе «Лидеры России» ежегодно участвуют молодые специалисты из разных сфер деятельности со всей страны. Конкурсантам дают возможность встретиться с крупными федеральными и региональными чиновниками, топ-менеджерами корпораций. 300 финалистов получают образовательный грант на 1 млн рублей, а победителям предоставляют годовую карьерную консультацию и зачисляют на курсы подготовки высшего управленческого кадрового резерва.

Фото с сайта лидерыроссии.рф

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