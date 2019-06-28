Ветеранам труда Челябинской области на 15% увеличат ежемесячные выплаты

Фото с сайта www.amic.ru

С 1 июля в Челябинской области увеличат размер выплат ветеранам труда.

Об увеличении размера выплат сообщил глава региона Алексей Текслер на встрече с представителями городских и районных ветеранских организаций, которая прошла в пятницу, 28 июня.

«В 2019 принято решение об индексации с 1 июля на 15% ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Челябинской области. У нас почти 150 тыс. южноуральцев имеют это почетное звание. Общая ежемесячная денежная выплата ветеранам труда превысит 1 тыс. рублей. Мы идем на эти дополнительные меры поддержки еще и потому, что поставили перед собой важную задачу повышения реальных доходов южноуральцев», — прокомментировал Алексей Текслер.

На мероприятии присутствовало около 230 человек. Представители ветеранских организаций получили от Алексея Текслера ответы на волнующие вопросы, рассказал председатель областного Совета ветеранов Анатолий Сурков.

«Вопросы ЖКХ, дорог, медицины, газификации. У нас в некоторых деревнях не газификация, а драматизация. Очень хорошо, что Алексей Текслер не уходил от этих вопросов. Он все записывал, три страницы своего блокнота исписал. Разумеется, завтра будут соответствующие поручения. Ни один из зала не ушел без ответа. У людей накопилось что-то, поэтому эта встреча была очень значимой», — отметил Анатолий Сурков.

Председатель городского совета ветеранов Карабаша Валерий Кустов на встрече поднял вопрос непродуманной оптимизации лечебных учреждений.

«Мне уже 69-й год. Я помню те времена, когда в нашем городе был прекрасный роддом, в котором я родился. На каждом предприятии тогда были свои медпункты со стоматологическими креслами. Из-за оптимизации на данный момент у нас нет роддома. Есть городская больница, которую передали в областное подчинение. Теперь при инфарктах, инсультах, переломах ноги или руки нам приходится ехать в Кыштым или Миасс. Вот это наша оптимизация», — констатировал Валерий Кустов.

Алексей Текслер отметил актуальность проблем в области медицины. Он обратил внимание на нехватку медиков в малых городах и селах. «Решаем эти вопросы за счет подготовки и привлечения новых кадров. Разрабатываем программу по обеспечению жильем молодых врачей, чтобы привлекать их на работу в селах. Принято решение оперативнее строить ФАПы», — сказал Алексей Текслер.

Фото с сайта www.amic.ru

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