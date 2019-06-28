На трассе М5 досрочно отремонтировали мост возле поселка Саргазы

Фото: упрдор «Южный Урал»

В Челябинской области закончились работы на путепроводе на 1859-м километре трассы М5.

На мосту в районе поселка Саргазы заменили все основные элементы и покрытие, водоотвод, ограждения, обновили тротуар. Работы начались 15 апреля, из-за них приходилось ограничивать движение на участке, через который пролегает популярный дачный маршрут. В итоге объект сдали на месяц раньше заявленного срока — 20 июня, сообщили в пресс-службе управления федеральных дорог «Южный Урал».

Сейчас в Челябинской области реконструируют еще шесть путепроводов. На трех мостах идет капитальный ремонт.

Фото: упрдор «Южный Урал»

Все новости за 28.06.2019 г.»