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На трассе М5 досрочно отремонтировали мост возле поселка Саргазы
28.06.2019 г. 15:32
Фото: упрдор «Южный Урал»
В Челябинской области закончились работы на путепроводе на 1859-м километре трассы М5.
На мосту в районе поселка Саргазы заменили все основные элементы и покрытие, водоотвод, ограждения, обновили тротуар. Работы начались 15 апреля, из-за них приходилось ограничивать движение на участке, через который пролегает популярный дачный маршрут. В итоге объект сдали на месяц раньше заявленного срока — 20 июня, сообщили в пресс-службе управления федеральных дорог «Южный Урал».
Сейчас в Челябинской области реконструируют еще шесть путепроводов. На трех мостах идет капитальный ремонт.
Фото: упрдор «Южный Урал»
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