Власти заверили жителей Бакала в экологической безопасности завода, против которого собрался митинг

Фото с сайта satadmin.ru

Местные власти прокомментировали ситуацию вокруг скандала со строительством завода в Бакале.

Глава Саткинского района Александр Глазков опроверг слухи о том, что в Бакале строят цинковый завод. «Строительство любого производства на территории опережающего экономического развития, которой является Бакал, невозможно без соблюдения ряда правил и условий, в том числе требований экологической безопасности», — уточнил он.

По словам замглавы района по экономике Ирины Ковригиной, выбранные инвестором технические решения безопасны для людей и не наносят вреда окружающей среде. Это подтвердила многоэтапная проверка и заключение минэкономразвития России. Производство будет находиться от жилой зоны в 700 метрах — вдвое дальше, чем того требуют СанПиН, уточнила Ирина Ковригина.

В Бакале по программе территорий опережающего развития будут строить завод аккумуляторных батарей из отходов металлургии. Во вторник, 25 июля, жители города устроили стихийный митинг с требованием отменить проект или доказать его безвредность для экологии. Глава города Андрей Зарочинцев отметил, что новый завод обеспечит появление новых рабочих мест и поспособствует сдвигам в социально-экономической обстановке в городе. «Мы ищем предприятия-инвесторы, готовые при соблюдении всех норм и правил, в том числе экологических, открывать на нашей территории новые производства», — резюмировал градоначальник.

Фото с сайта satadmin.ru

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