10-летнему недострою на перекрестке Братьев Кашириных и Каслинской нашли инвестора

Фото: Вадим Архипов / 74.ru

Достраивать высотку возле Торгового центра в Челябинске будет компания «Икар».

Областные и городские власти подписали соглашение с компанией «Икар» о достройке жилого комплекса «Княжеский», который начали возводить еще в 2009 году. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на и. о. вице-губернатора Сергея Шаля. Инвестору в качестве компенсации выделили без торгов участок в микрорайоне № 19, расположенном на северо-западе.

Дольщики вложили в квартиры в «Княжеском» в общей сложности около 400 млн рублей. Жилья они ждут уже 10 лет. Застройщик — «Уральская строительная компания» — находится в процедуре банкротства, напоминает издание.

«Несколько раз мы направляли заявку в минстрой России с тем, чтобы власти могли выделить инвестору земельный участок в качестве компенсации — по новому закону. Мы сейчас готовим необходимый пакет документов, а застройщик — проект и расчеты по дому», — прокомментировал Сергей Шаль.

Предполагается, что завершать проблемную стройку компания будет за счет своих средств. «Икар» еще в 2017 году выступил с такой инициативой. Была проведена экспертиза.

«Мы ждали, когда начнется реализация нового закона о компенсациях для застройщика. Сейчас он разработан и находится на завершающей стадии», — пояснила сайту коммерческий директор компании «Икар» Виктория Никольская.

Экспертиза ранее показала, что дом находится в аварийном состоянии, но завершить его строительство можно.

Фото: Вадим Архипов / 74.ru

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