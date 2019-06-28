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Легковушка превратилась в груду металла после аварии с КамАЗом на Бродокалмакском тракте
28.06.2019 г. 14:22
На выезде из Челябинска в сторону Кургана столкнулись Renault и КамАЗ.
Авария произошла около девяти часов утра в пятницу, 28 июня. Машины столкнулись на Бродокалмакском тракте около АЗС недалеко от поворота на ТЭЦ-3. По данным пресс-службы городского управления ГИБДД, водитель грузовика не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Logan.
Госавтоинспекция опубликовала фотографии с места аварии. Судя по снимкам, Renault Logan фактически превратилась в кучу металла — вся машина сильно покорежена, у нее отвалились колеса. КамАЗ вылетел в кювет, свалив при этом деревья. Грузовиком управлял мужчина 1974 года рождения, легковушкой – мужчина 1961 года рождения. Информации о пострадавших нет. По факту ДТП проводят административное расследование.
Фото с сайта vk.com/chelgai74
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