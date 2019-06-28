В Чурилово рабочие во время дождя засыпали лужи свежим асфальтом

Скриншот с сайта vk.com/churilovo / Ольга Олейникова

В Челябинске занимались ямочным ремонтом дорог в дождь.

Работы на видео запечатлел местный житель вечером в четверг, 27 июня, ролик опубликовали в группе «[В] Чурилово | Челябинск» во «ВКонтакте». На нем заметно, как самосвал в дождь выгружает асфальт на землю на улице 2-й Эльтонской, а рабочие раскидывают дымящуюся смесь по лужам. Покрытие утрамбовывали проезжающие по дороге автомобили.

Видео: [В] Чурилово | Челябинск / Ольга Олейникова



Компания-подрядчик «Южуралмост» отрицает, что ямочный ремонт на данном участке проводили ее силами. В администрации Тракторозаводского района также не в курсе, кто работал в дождь на дорогах в Чурилово, однако власти пообещали провести проверку.

Скриншот с сайта vk.com/churilovo / Ольга Олейникова

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