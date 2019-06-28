Челябинскую фирму оштрафовали на 500 тыс. рублей за взятку ульяновскому сотруднику ГИБДД

Прокуратура Ульяновской области назначила челябинской фирме штраф за нарушение антикоррупционного законодательства.

Ведомство установило, что 3 ноября 2017 года на трассе Казань — Ульяновск сотрудник ГИБДД остановил грузовой автомобиль челябинской компании «АТУ 174». Инспектор обнаружил неисправность тормозной системы машины. По данным прокуратуры Ульяновской области, водитель попросил не составлять протокол и передал сотруднику ГИБДД деньги, которые ему перечислил руководитель фирмы.

При получении взятки полицейского задержали. Фирму оштрафовали на 500 тыс. рублей за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Ранее по ходатайству прокуратуры на имущество компании на сумму более 1,5 млн рублей был наложен арест.

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