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Суд оставил в СИЗО директора автошколы «КАФС», обвиняемого в даче взятки
28.06.2019 г. 12:49
Фото с сайта 74.мвд.рф
Челябинский областной суд отказался выпустить из СИЗО директора автошколы «КАФС» Александра Котрова.
В пятница, 28 июня, суд рассмотрел жалобу защиты на меру пресечения Котрова. Адвокаты ходатайствовали о его перемещении под домашний арест. Суд оставил без изменения меру пресечения. 7 июня Ленинский районный суд отправил Александра Котрова в СИЗО на два месяца.
Директора школы обвиняют в даче взятки в крупном размере. По версии следствия, в 2018 году он заплатил инспектору МРЭО ГИБДД 160 тыс. рублей. Взамен сотрудник автоинспекции принимал положительные решения в пользу начинающих водителей на экзамене.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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