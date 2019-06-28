Суд оставил в СИЗО директора автошколы «КАФС», обвиняемого в даче взятки

Фото с сайта 74.мвд.рф

Челябинский областной суд отказался выпустить из СИЗО директора автошколы «КАФС» Александра Котрова.

В пятница, 28 июня, суд рассмотрел жалобу защиты на меру пресечения Котрова. Адвокаты ходатайствовали о его перемещении под домашний арест. Суд оставил без изменения меру пресечения. 7 июня Ленинский районный суд отправил Александра Котрова в СИЗО на два месяца.

Директора школы обвиняют в даче взятки в крупном размере. По версии следствия, в 2018 году он заплатил инспектору МРЭО ГИБДД 160 тыс. рублей. Взамен сотрудник автоинспекции принимал положительные решения в пользу начинающих водителей на экзамене.

Фото с сайта 74.мвд.рф

Все новости за 28.06.2019 г.»