В Челябинской области введут налоговые льготы для инвесторов промышленных кластеров

Фото с сайта zs74.ru

Депутаты Заксобрания области в первом чтении приняли проект закона о применении инвестиционного вычета по налогу на прибыль резидентов кластеров.



Резидентам промышленных кластеров предлагают предоставить возможность вычета по налогу на прибыль в части, зачисляемой в областной бюджет. Размер ставки для определения предельной величины вычета — 8,5%, сообщили в пресс-службе областного Заксобрания.



Суть законопроекта заключается в том, чтобы предоставить предприятиям возможность вычесть часть расходов по налогам на прибыль, соразмерную со сделанными ими инвестициями, пояснил председатель комитета по экономической политике Константин Захаров.



«Этот закон прежде всего не просто предоставляет льготы предприятиям, но и стимулирует те предприятия, которые сегодня работают без прибыли, на то, чтобы работать с прибылью и честно, а не через мнимые затраты получать эту льготу. В будущем, когда предприятия выработают эту льготу, они будут честно платить налог в большем объеме, чем это происходит сейчас. Я считаю, что в долгосрочной перспективе этот закон будет полезен очень многим предприятиям и приведет к увеличению налоговых поступлений в бюджет в части налога на прибыль», — прокомментировал Константин Захаров.



На территории области действуют два промышленных кластера — приборостроительный «Планар» и кластер по производству деталей и узлой дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин.

Фото с сайта zs74.ru

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