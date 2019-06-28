«Очень убогий Челябинск»: Илья Варламов раскритиковал парковки, застройку и детские площадки города

Скриншот с сайта youtube.com / varlamov

Блогер-урбанист Илья Варламов выпустил новое видео с критикой Челябинска.

Ролик под заголовком «Русский Детройт» появился на YouTube-канале блогера в четверг, 27 июня. С американским городом, который находится в многолетнем системном кризисе, Илья Варламов сравнил Челябинск. До этого Варламов выпустил критическое видео о состоянии улично-дорожной сети города. В новом ролике он раскритиковал хаотичность городской застройки, состояние общественных пространств, ситуацию с парковками, а также планы по расширению улицы Дарвина, где планировали вырубить зеленые насаждения. В целом блогер охарактеризовал город как «очень убогий».

Главной причиной сложившейся ситуации Илья Варламов называет отсутствие реального интереса к городским проблемам у чиновников. По его словам, в Челябинске содержат в порядке только то, что может увидеть мэр из своей машины.

«Подобные ситуации возникают, когда люди, которые принимают решения по управлению городом, сами не пользуются своим продуктом. Люди, которые занимаются городской средой и транспортом, они городом не пользуются — они ездят на машине, избегают обычной жизни горожанина и не видят тех проблем, с которыми сталкиваются люди. Если бы мэр прогулялся по городу без охраны со своими детьми — здесь принимались бы совершенно другие решения. А поскольку они принимаются в кабинетах на бумаге, то часто мы видим ошибки и откровенное вредительство», — резюмировал Илья Варламов.

Наряду с освещением проблем центра города, блогер побывал и в Металлургическом районе. Там он рассказал про детскую площадку в парке Тищенко за 20 млн рублей, которую ранее уже критиковал в своем блоге.



В дискуссию с Варламовым вступил депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он сказал корреспонденту «Челябинского эха», что не отрицает наличие проблем в городе, однако сравнивать Челябинск и Детройт он считает некорректным.

«У Челябинска огромное количество проблем, город ощутимо потерял в динамике развития за последние несколько лет. Сейчас это предстоит наверстывать и еще неизвестно, удастся ли наверстать. Но сравнивать Челябинск с Детройтом, обливать грязью его жителей, мы сами про себя все знаем и выкатим гораздо больший список проблем нашего города, и заставим их решать, в конце концов. Но не хлопать в ладоши и не размазывать по ушам то, чем нас облил какой-то заезжий товарищ, который приехал сюда отрабатывать некий коммерческий заказ», — считает Владимир Бурматов.

Владимир Бурматов напомнил, что население Детройта упало в три раза, город был официально признан банкротом и из него ушла промышленность, целые районы оказались заброшены. В то время, как Челябинск, по его словам, является одним из самых быстрорастущих городов в России в плане жилищного строительства и развития промышленности.

Фото с сайта cheladmin.ru

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