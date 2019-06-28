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Разворот
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Кампания по выборам губернатора Челябинской области
28.06.2019 г. 11:15
Фото с сайта www.kaliningrad.izbirkom.ru
Гость программы «Разворот» на «Челябинском эхе» в пятницу, 28 июня, — бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов.
Прямой эфир в 18:05. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира — 269 97 78. Пишите также в Viber, наш номер — 8 922 755 9995.
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