Выборы ректора челябинского педуниверситета назначили на 18 сентября

Фото с сайта www.cspu.ru

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете утвердили дату выборов ректора.

В четверг, 27 июня, выборная комиссия вуза назначила процедуру на 18 сентября. В пресс-службе педуниверситета уточнили, что в ближайшее время эту дату согласуют в минобрнауки России.

На пост ректора вуза претендуют два кандидата — ранее их утвердила аттестационная комиссия в Москве. Это Татьяна Чумаченко, которая руководит университетом с 2017 года в должности исполняющей обязанности, и представитель ЮУрГУ Марина Потапова — сейчас она занимает там пост зампроректора по учебной работе.

Фото с сайта www.cspu.ru

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