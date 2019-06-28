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Выборы ректора челябинского педуниверситета назначили на 18 сентября
28.06.2019 г. 10:55
Фото с сайта www.cspu.ru
В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете утвердили дату выборов ректора.
В четверг, 27 июня, выборная комиссия вуза назначила процедуру на 18 сентября. В пресс-службе педуниверситета уточнили, что в ближайшее время эту дату согласуют в минобрнауки России.
На пост ректора вуза претендуют два кандидата — ранее их утвердила аттестационная комиссия в Москве. Это Татьяна Чумаченко, которая руководит университетом с 2017 года в должности исполняющей обязанности, и представитель ЮУрГУ Марина Потапова — сейчас она занимает там пост зампроректора по учебной работе.
Фото с сайта www.cspu.ru
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