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Челябинская область выпала из топ-10 самых популярных регионов среди иностранных туристов
28.06.2019 г. 09:52
Сервис Maps.me составил список наиболее популярных российских регионов среди интуристов.
Рейтинг составили на основе количества загруженных иностранными пользователями через приложение карт субъектов России с 1 марта до 31 мая 2019 года. Результаты исследования опубликовало РИА Новости. Наиболее популярными среди интуристов остаются Москва и Санкт-Петербург — в рейтинге их объединили с Подмосковьем и Ленинградской областью. На третьем месте после столиц — Краснодарский край, далее следуют Адыгея и Ростовская область. Также иностранцы активно загружали карты Свердловской области, Татарстана, Смоленской области и Башкирии.
В предыдущей редакции рейтинга в топ-10 входила Челябинская область, однако по итогам весны Южный Урал оказался за пределами верхней десятки наиболее привлекательных для иностранцев российских регионов, пишет издание. Также составители отметили снижение интереса к Ставрополью, Тульской, Псковской, Калининградской областям, а также многим регионам Сибири.
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