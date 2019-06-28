Наталья Котова назначила нового начальника управления спорта Челябинска

Фото с сайта cheladmin.ru

Врио мэра Челябинска произвела первое назначение в администрации после вступления в должность.

Городское управление по физической культуре, спорту и туризму возглавил Максим Клещевников. Распоряжение об этом подписала врио мэра Наталья Котова. Клещевников родился в Челябинске, окончил Российский государственный торгово-экономический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». Работал в фонде развития регионального туризма, инструктором центра олимпийской подготовки, директором спортивной школы. С декабря 2017 года был заместителем начальника городского управления спорта, а последние месяцы — исполнял обязанности руководителя.

Предшественник Максима Клещевникова Евгений Иванов ушел в отставку в середине апреля 2019 года. Сейчас он занимает пост первого заместителя гендиректора ХК «Трактор».

Назначение нового руководителя спортуправления — первое, которое произвела врио мэра Челябинска Наталья Котова. Ее утвердили в этой должности в понедельник, 24 июня. При новом градоначальнике была и первая отставка. Заявление об увольнении по собственному желанию написал советник мэра по взаимодействию с федеральными органами власти Денис Девяткин.

Фото с сайта cheladmin.ru

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