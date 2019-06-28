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В Челябинске на месте Киргородка построят многоэтажные дома
28.06.2019 г. 08:53
Фото с сайта cheladmin.ru
В Челябинске на публичных слушаниях утвердили проект планировки территории Киргородка.
Публичные слушания прошли в четверг, 27 июня. В Доме архитектора представили проект планировки территории, ограниченной улицами Горького, Салютной, Артиллерийской и Правдухина. На этом участке находятся бараки, построенные во второй половине 1940-х годов. По проекту дома снесут, а на их месте появится новый микрорайон с многоэтажками. Застройкой территории будет заниматься компания «УралАртСтрой».
Фото с сайта cheladmin.ru