В Челябинске на месте Киргородка построят многоэтажные дома

Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинске на публичных слушаниях утвердили проект планировки территории Киргородка.



Публичные слушания прошли в четверг, 27 июня. В Доме архитектора представили проект планировки территории, ограниченной улицами Горького, Салютной, Артиллерийской и Правдухина. На этом участке находятся бараки, построенные во второй половине 1940-х годов. По проекту дома снесут, а на их месте появится новый микрорайон с многоэтажками. Застройкой территории будет заниматься компания «УралАртСтрой».

Фото с сайта cheladmin.ru

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