В Челябинске от менингита умерла двухлетняя девочка

Фото с сайта 53news.ru

В Челябинске изучают обстоятельства, которые привели к смерти двухлетней девочки.

Информацию о смерти двухлетней девочки от менингоэнцефалита сообщили в городском управлении здравоохранения. «Каждая смерть ребенка — это большая трагедия. По любому случаю детской смерти проводится разбор и контроль качества оказываемой медицинской помощи с привлечением высококвалифицированных экспертов, а также все необходимые противоэпидемические мероприятия», — отметила заместитель начальника горздрава Ирина Петрунина.

В марте в Челябинске от менингита скончалась 10-летняя школьница.

Фото с сайта 53news.ru



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