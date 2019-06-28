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В Челябинске от менингита умерла двухлетняя девочка
28.06.2019 г. 08:28
Фото с сайта 53news.ru
В Челябинске изучают обстоятельства, которые привели к смерти двухлетней девочки.
Информацию о смерти двухлетней девочки от менингоэнцефалита сообщили в городском управлении здравоохранения. «Каждая смерть ребенка — это большая трагедия. По любому случаю детской смерти проводится разбор и контроль качества оказываемой медицинской помощи с привлечением высококвалифицированных экспертов, а также все необходимые противоэпидемические мероприятия», — отметила заместитель начальника горздрава Ирина Петрунина.
В марте в Челябинске от менингита скончалась 10-летняя школьница.
Фото с сайта 53news.ru
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