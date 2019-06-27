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Новым министром экономического развития Челябинской области назначен Иван Куцевляк
27.06.2019 г. 21:39
Фото с сайта pravmin74.ru
Министерство экономического развития Челябинской области возглавил Иван Куцевляк.
О кадровых перестановках в региональном правительстве стало известно в четверг, 27 июня. Как говорится на сайте врио губернатора, Алексей Текслер принял решение назначить министром экономического развития Челябинской области Ивана Куцевляка, который занимал должность советника главы региона.
Сергей Смольников, который до настоящего времени был главой минэконома, назначен советником губернатора.
Ранее Иван Куцевляк работал в министерстве энергетики России - с 2014 по 2019 год. А с 2010 по 2012 год занимал различные должности в аппарате губернатора и министерстве экономического развития и торговли Саратовской области.
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